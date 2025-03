Siamo tutti pronti, in attesa delle ore 13:00: che cosa accadrà a quell’ora? Potrà giustamente domandarsi qualcuno, e la risposta è semplice, si giocherà al Million Day. O meglio, fra poche ore di questo venerdì 14 marzo 2025, assisteremo alla prima delle due estrazioni giornaliere del nostro gioco preferito quello che, in cambio dell’individuazione di cinque numeri che vanno dall’uno al cinquantacinque, ci permette di ottenere un milione di euro o eventualmente 100.000, bonus quest’ultimo associato ai cosiddetti extra Million Day.

Estrazione Million Day di oggi 13 marzo 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

Vincere è ovviamente complesso ma vedendo il numero di fortunati concittadini che si sono portati a casa il milione di euro, fa venire ovviamente voglia, l’ultimo soltanto pochi giorni fa, lo scorso 25 febbraio, in quel di Spinazzola, in provincia di Barletta, Andria e Trani, un fortunato che si è aggiudicato il malloppo, il 325esimo in assoluto da quando è stato istituito questo gioco. Oggi potrebbe essere la vostra volta? Non vi resta che giocarvi i numeri all’estrazione del Million Day delle ore 13:00 per scoprirlo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 13 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: