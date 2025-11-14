Scopriamo quali sono i numeri vincenti di oggi, 14 novembre 2025, del Million Day, estrazione delle ore 13:00: le due cinquine fortunate

Sta tornando il Million Day e non è assolutamente una minaccia, anzi. Alle ore 13:00 di questo venerdì 14 novembre 2025, scopriremo quali saranno i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, del gioco del milionario, e chissà che quella di oggi non possa essere una estrazione particolarmente ricca. A novembre 2025 sono già stati due i vincitori, di conseguenza – come avevamo in qualche modo previsto – dopo un mese di ottobre in cui nessuno ha potuto alzare le braccia al cielo, il trend si è decisamente invertito e in positivo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 13 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

In attesa dei numeri vincenti su questa pagina vogliamo consigliarvi una giocata particolare, dopo quella di ieri dedicata a Cristiano Ronaldo. In questo caso puntiamo di San Lorenzo O’Toole, il Santo che si festeggia appunto oggi, 14 novembre. Partiamo dal primo numero, il 41, che indica appunto Lorenzo nella Smorfia moderna.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 13 novembre 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Proseguiamo con il 6 e il 35, che invece sono le due cifre associate alla parola Santo. Proseguiamo con il 19, che indica la parola “straniero”, visto che San Lorenzo O’Toole era irlandese, originario di Dublino, e chiudiamo con il numero 14, che è la data di oggi. Ricapitolando la nostra cinquina odierna sarà quindi composta da 6, 14, 19, 35 e 41: fatecela sapere se l’avete giocata e soprattutto se è risultata vincente.

MILLION DAY: I NUMERI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay