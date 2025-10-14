Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 14 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

È oggi, martedì 14 ottobre 2025, nuovamente giornata di Million Day ed Extra MillionDay con i due ben noti (e sempre partecipatissimi!) concorsi che ci accompagneranno dal primo pomeriggio fino a sera, inserendosi – nel secondo caso – nel mezzo delle estrazioni dedicate al Lotto e all’Eurojackpot, sempre oggi protagoniste a loro volta di nuovi imperdibili appuntamenti: questi ultimi – nei quali sono inclusi anche il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto – però li seguiremo in diretta in altri articoli perché qui la nostra attenzione è interamente concentrata solo sul primo sorteggio giornaliero del Million Day!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 13 ottobre 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Ovviamente dal conto nostro ci auguriamo che tutti voi carissimi lettori in certa del premio da un milione di euro siate prontissimi con i vostri numerini fortunati e li abbiate già inseriti nella schedina dedicata al Million Day, ma se così non fosse non è tutto perduto: per l’appuntamento delle 13, infatti, avrete tempo per giocare fino alle 12:50 e se proprio non faceste in tempo potrete sempre ripiegare sul sorteggio serale per il quale avrete a disposizione l’intero pomeriggio; sempre fino a 10 minuti prima dell’estrazione vera e propria!

Million Day, numeri vincenti di oggi 13 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 28 – 31 – 33 – 53 – 54

Extra MillionDay: 8 – 21 – 23 – 32 – 51