Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 14 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00
È oggi, martedì 14 ottobre 2025, nuovamente giornata di Million Day ed Extra MillionDay con i due ben noti (e sempre partecipatissimi!) concorsi che ci accompagneranno dal primo pomeriggio fino a sera, inserendosi – nel secondo caso – nel mezzo delle estrazioni dedicate al Lotto e all’Eurojackpot, sempre oggi protagoniste a loro volta di nuovi imperdibili appuntamenti: questi ultimi – nei quali sono inclusi anche il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto – però li seguiremo in diretta in altri articoli perché qui la nostra attenzione è interamente concentrata solo sul primo sorteggio giornaliero del Million Day!
Ovviamente dal conto nostro ci auguriamo che tutti voi carissimi lettori in certa del premio da un milione di euro siate prontissimi con i vostri numerini fortunati e li abbiate già inseriti nella schedina dedicata al Million Day, ma se così non fosse non è tutto perduto: per l’appuntamento delle 13, infatti, avrete tempo per giocare fino alle 12:50 e se proprio non faceste in tempo potrete sempre ripiegare sul sorteggio serale per il quale avrete a disposizione l’intero pomeriggio; sempre fino a 10 minuti prima dell’estrazione vera e propria!
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00
Million Day: 28 – 31 – 33 – 53 – 54
Extra MillionDay: 8 – 21 – 23 – 32 – 51