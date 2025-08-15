Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di venerdì 15 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Mentre le griglie già ardono e il profumino invitante della carne, del pesce o anche delle verdure (a seconda dei vostri gusti!) inizia a farci gola, non dimenticatevi che pur essendo Ferragosto anche oggi il Million Day e l’Extra MillionDay ci faranno compagnia con i loro dieci numeri vincenti, sempre divisi in due differenti cinquine che potrebbero farvi vincere – nel primo caso – un milione o – nel secondo caso, per la versione Extra del Million Day – 100mila euro; il tutto con i tantissimi altri bottini che potrebbero attendervi con una schedina vincente con combinazioni inferiori all’intera cinquina!

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Ovviamente, dato che sicuramente sarete presi con le organizzazioni del pranzo di Ferragosto, se non aveste fatto in tempo a piazzare la vostra scommessa per l’estrazione delle 13 che si terrà a brevissimo, potrete sempre valutare la possibilità di partecipare al consueto sorteggio serale del Million Day: come in tutti gli altri giorni, quest’ultimo appuntamento si terrà allo scoccare delle 20:30 con le possibilità di compilare le schedine entro (e non oltre) le 20:20; anche – dato che molti punti scommessa possiamo immaginare che saranno chiusi – online, senza alcun tipo di differenza rispetto alla giocata di persone.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: