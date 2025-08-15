Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di venerdì 15 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00
Mentre le griglie già ardono e il profumino invitante della carne, del pesce o anche delle verdure (a seconda dei vostri gusti!) inizia a farci gola, non dimenticatevi che pur essendo Ferragosto anche oggi il Million Day e l’Extra MillionDay ci faranno compagnia con i loro dieci numeri vincenti, sempre divisi in due differenti cinquine che potrebbero farvi vincere – nel primo caso – un milione o – nel secondo caso, per la versione Extra del Million Day – 100mila euro; il tutto con i tantissimi altri bottini che potrebbero attendervi con una schedina vincente con combinazioni inferiori all’intera cinquina!
Ovviamente, dato che sicuramente sarete presi con le organizzazioni del pranzo di Ferragosto, se non aveste fatto in tempo a piazzare la vostra scommessa per l’estrazione delle 13 che si terrà a brevissimo, potrete sempre valutare la possibilità di partecipare al consueto sorteggio serale del Million Day: come in tutti gli altri giorni, quest’ultimo appuntamento si terrà allo scoccare delle 20:30 con le possibilità di compilare le schedine entro (e non oltre) le 20:20; anche – dato che molti punti scommessa possiamo immaginare che saranno chiusi – online, senza alcun tipo di differenza rispetto alla giocata di persone.
MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00
Million Day:
Extra MillionDay: