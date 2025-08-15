Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di venerdì 15 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Si è quasi chiusa questa giornata di Ferragosto 2025 e per dare il via all’attesissimo (unico) fine settimana lungo di questa calda estate ci sono il Million Day con il suo abbinato Extra MillionDay a farci compagnia con i soliti sorteggi dei numeri vincenti che si terranno allo scoccare delle ore 20:30 e che ci potrebbero regalare un premio dall’incredibile valore di un milione di euro: un bottino che vincerete solamente nel caso in cui avrete indovinato tutti e cinque i numeri vincenti del Million Day che la Dea Bendata estrarrà nel corso della serata!

Purtroppo, nel caso in cui voleste partecipare al concorso del Million Day quasi certamente non sarete più in tempo per questa serata di Ferragosto: infatti, la partecipazione si chiude con 10 minuti di anticipo e dato che in questa giornata festiva le ricevitoria Sisal (giustamente!) saranno chiuse, potreste sempre ricorrere alla modalità di gioco online; semplicemente collegandovi ai vari siti sui quali, però, dovrete iscrivervi dimostrando di essere maggiorenni con l’utilizzo di un documento – o ancor più comodamente – con le ormai note identità digitali che renderanno l’operazione decisamente più semplice e rapida!

