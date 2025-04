Tornano puntualissimi ed immancabili anche oggi – martedì 15 aprile 2025 – gli appuntamenti quotidiani con il Million Day e l’Extra MillionDay che tra le ore 13:00 e le 20:30 sorteggeranno i numeri vincenti grazie ai quali qualcuno tra voi carissimi lettori (anche se noi speriamo che sarete tutti!) potrebbe vincere uno dei sempre ricchissimi premi in palio: complessivamente vi ricordiamo che tra il primo e il secondo sorteggio del Million Day non ci sarà nessun tipo di differenza – se non naturalmente le cinquine estratte – e sarete tranquillamente liberi di piazzare due diverse scommesse per entrambi gli appuntamenti nel tentativo di aggiudicarvi uno dei tanti bottini in palio!

In particolare il premio sicuramente più interessante in palio nel Million Day è quello dall’incredibile valore di un milione di euro, ma al contempo ce ne sono tantissimi altri decisamente interessanti per chi riuscirà ad indovinare solo una parte della cinquina vincente che valgono quote comprese tra i mille e i 2 euro; il tutto con la versione Extra che seguirà grosso modo questa stessa ripartizione dei bottini, salvo sostituire il milione con un premio da 100mila euro e raddoppiare sia la terza che la quarta categoria di vincite portandole – rispettivamente – a 100 e 4 euro rispetti ai 50 e ai 2 in palio nel concorso classico!

