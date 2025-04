Possiamo finalmente tornare a parlare del Million Day con l’avvicinarsi delle ore 20:30 che ci faranno scoprire la seconda combinazione di numeri vincenti della giornata di oggi – ovviamente martedì 15 aprile 2025 – sempre seguiti anche dalla cinquina della versione Extra del concorso riservata a tutti i giocatori che desiderano garantirsi una seconda chance con la loro serie di numerini fortunati, accontentandosi – però – di dire addio alla possibilità di aggiudicarsi quel premio da un milione di euro che di fatto caratterizza il Million Day e lo rende uno dei giochi più partecipati ed apprezzati dai sempre tantissimi giocatori!

L’appuntamento con il Million Day – vale sempre la pena ripeterlo – è fissato per le ore 20:30, momento in cui verranno estratti ed annunciati i numeri vincenti, mentre tutti voi aspiranti giocatori sarete obbligatoriamente chiamati a piazzare le vostre scommesse entro 10 minuti del sorteggio; così come – sempre parlando di tempistiche – vi ricordiamo anche che in caso di vincita avrete un totale di 60 giorni a partire da oggi per recarvi in ricevitoria (oppure in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, a seconda del valore effettivo del premio vinto) ed incassare il bottino che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi grazie alla vostra scommessa!

