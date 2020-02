MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazioni di oggi 15 febbraio 2020: la combinazione

Manca poco all’estrazione di oggi – sabato 15 febbraio 2020 – del Million Day (CONTROLLA A FONDO PAGINA PER I NUMERI VICENTI) ed andiamo a snocciolare qualche dato statistico sul gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, dato tenuto in grande considerazione da molti giocatori: in cima alla classifica dei numeri “latitanti” troviamo il 47, che manca all’appello ormai da 47 estrazioni. Subito dopo troviamo il 47, che non viene estratto da 32 turni. Medaglia di bronzo ex aequo tra 42 e 40, assenti da 25 estrazioni. Segnaliamo inoltre 11 (23 estrazioni), il 3 (23 estrazioni), 43 (22 estrazioni) e 48 (21 estrazioni). Passiamo ora ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più volte dal febbraio 2018 ad oggi. In cima a questa classifica c’è l’1, protagonista in 45 estrazioni, seguito a ruota da 35 e 10, entrambi estratti in 43 occasioni. Da non sottovalutare la frequenza di 9 (42 estrazioni), 6 (41 estrazioni) e 40 (40 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CONCORSO DI OGGI DEL MILLION DAY: NUOVI VINCITORI IN ARRIVO?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, sabato 15 febbraio 2020. Appena due giorni fa, giovedì 3 febbraio, è stata registrata la 99esima vittoria milionaria: un fortunato giocatore di Fano – alla tabaccheria di Elisabetta e Filippo Tonucci, all’inizio del Corso – ha vinto 1 milione di euro con una semplice giocata da 1 euro. Ora la caccia è riaperta: c’è tempo fino alle ore 18.45 per le ultime giocate. L’estrazione del Million Day, invece, è in programma alle ore 19.00: ricordiamo che è possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. C’è grande attesa per capire se anche oggi avremo un vincitore milionario, che sarà il centesimo da febbraio 2018, ovvero dall’inizio del nuovo concorso a premi targato Lottomatica.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 15 FEBBRAIO 2020

Giocare al Million Day è facilissimo, scopriamo insieme le varie tipologie di giocata ed i relativi costi. La giocata base è la singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri: l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Un’altra tipologia di giocata molto utilizzata è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri ed al costo di 1 euro. Passiamo poi alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. Ricordiamo infine che è possibile giocare al Million Day online, in ricevitoria o grazie alla App My Lotteries. In bocca al lupo per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 FEBBRAIO 2020

15 – 17 – 22 – 30 – 47

