Million Day/ Numeri vincenti di oggi 15 febbraio 2021

Inizia una nuova settimana e non può mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Siamo alla ricerca del 151esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica dopo la bellissima sorpresa registrata martedì scorso a Palermo, dove è stato premiato uno scommettitore di Palermo con una giocata plurima da 5 euro.

In questi minuti, fino alle ore 18.45, è possibile effettuare le ultime giocate al Million Day in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione è prevista quindici minuti più tardi e sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 FEBBRAIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi, passiamo alle statistiche del Million Day. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che mancano all’appello da più tempo. In vetta alla classifica troviamo il 27, latitante da 53 giorni. 18 e 34 non vengono estratti da 34 estrazioni, 47 e 48 sono assenti da 28 turni. Il 52 ha un ritardo di 24 giorni, mentre il 24 non si fa vedere da 21 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso. Il 20 vanta 45 estrazioni, mentre il 51 è fermo a quota 44 estrazioni. Il 46 continua la classifica con 43 estrazioni, mentre il trio 2-16-17 segue a 42 estrazioni. Il 29 e il 37 sono a 40 estrazioni, mentre 27 e 55 sono a 39 estrazioni.

