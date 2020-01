MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti oggi 15 gennaio 2020

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI

Eccoli qui, sono arrivati direttamente dal “binario” Lottomatica: sono i numeri vincenti del Million Day, il giorno dopo la grande vincita di Roma è arrivata già la possibilità di replicare per qualcuno di voi. Cinquina da azzeccare, numeri da controllare – qui a fondo pagina – e statistiche da “aggiornare”: tutto come sempre, ma con la sorpresa che potrebbe invece sconvolgere la serata del mercoledì sera. È tempo intanto di iniziare a proiettarci già sulla prossima giocata d spiazzare se magari quella di oggi non fosse andata a buon fine: e quindi, osservando le statistiche dei numeri vincenti del Million Day, un’utile esercizio può essere quello dei “fortunati” a disposizione tra l’1 e il 55. Tra i più frequenti – se volete sfidare la legge dei grandi numeri – potete sempre andare dal più importante, il numero 1: proprio lui è uscito in 47 estrazioni, mentre il 9 si è visto per ben 42 volte. Segue sui “fortunati top” il 43 (visto per 42 estrazioni, esattamente come il 9), il 6 vincitore in 41 estrazioni e poi iancora l 53, il 50, 44, 40, 35 e 30, tutti insieme si sono visti per ben 40 estrazioni fin dalle origini del gioco Million Day.

ATTESA PER L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY DI OGGI

The day after: non è mai facile replicare la vincita l’esatto giorno dopo, ma il bello del Million Day è che l’occasione è sempre dietro l’angolo. Dopo la conquista del milione di euro nella cinquina di ieri 14 gennaio 2020, avvenuta con una giocata in ricevitoria nella Capitale Roma, l’attesa per una nuova possibile “zampata” è attesa per questa sera stesso posto stessa ora: i numeri vincenti li troverete a fondo pagina non appena saranno resi noti dal portale Million Day e dal sistema Lottomatica per regalare un sorriso (o un ingiuria, a seconda dei risultati) a qualche italiano nella fredda serata del mercoledì. Insomma, tutto pronto per la vostra giocata? I numeri vincenti possono essere scovati scegliendo 5 cifre dall’1 al 55: giocare è semplice, basta andare in ricevitoria oppure sull’utile App My Lotteries dove è possibile anche piazzare diversi sistemi “semplici”, “singoli” o “plurimi” per trovare il modo giusto per ingraziarsi la Dea Fortuna. Se per caso sceglieste la giocata sistemistica vi sarà possibile scegliere da 6 a 9 giocate e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: nel primo caso, il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati. Per quanto riguarda il sistema Ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno 1.000€ indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati).

MILLION DAY, VERSO I NUMERI VINCENTI

Numeri secchi, 5, non uno in più non uno in meno eppure ieri la Dea Bendata ha guardato giù e si è piazzata su qualche fortunato giocatore di Roma. 4 – 18 – 20 – 25 – 31 sono stati i numeri vincenti del Million Day di martedì 14 gennaio 2020 e hanno permesso la vincita completa che renderà il suo conto in banca un po’ più “simile” al Deposito di Paperon de’ Paperoni. Ricordiamo che gli importi dei premi sono “fissi” ma occorre sempre ricordarli per rimembrare come non esiste solo il Milione come ipotesi per raggranellare qualche vincita al giovane gioco Lottomatica: se fossero 4 i numeri azzeccati, pronti 1000 euro per ogni giocatore fortunato che li azzecca; via via, i premi scendono con 50 euro per 3 indovinati, 2 euro invece se si azzeccano 2 numeri sui 5 a disposizione. Ora è solo il caso di attendere e poi al segnale del Million Day… scatenate l’inferno!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 GENNAIO 2020

11 – 26 – 41 – 52 – 54

11 – 26 – 41 – 52 – 54



