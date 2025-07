Sono già passati 14 giorni di questo luglio 2025 e al giro di boa della prima metà del mese speriamo di poter, finalmente, veder uscire il primissimo premio del Million Day dal valore – sempre incredibile – di un milione di euro, grandissimo assente in questo settimo mese dell’anno: proprio oggi, infatti, si terranno gli ormai abitudinari e sempre partecipatissimi concorsi che tra le ore 13:00 e le 20:30 ci consegneranno la bellezza di due differenti cinquine vincenti del Million Da; con la classica aggiunta delle collegate, riferite alla versione Extra del concorso che ci permette di provare a vincere tantissimi altri premi!

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Se non vi fosse mai capitato di partecipare alla versione Extra del Million Day, sappiate che è veramente facilissimo perché non vi richiederà neppure di scegliere i numeri utili per la vostra schedina: per giocare, infatti, dovrete obbligatoriamente utilizzare la combinazione che avete già scelto per l’estrazione classica, semplicemente raddoppiando la vostra puntata (da 1 a 2 euro); mentre gli eventuali premi li potreste vincere solamente nel caso in cui il primo sorteggio – appunto, quello classico, che si tiene subito prima – non abbia dato i risultati sperati.

Numeri vincenti Million Day di oggi 14 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00