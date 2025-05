E’ un Million Day che ritorna anche oggi puntuale come il migliore degli orologi svizzeri. In questo giovedì 15 maggio 2025, quando siamo arrivati già alla metà del mese, alle ore 13:00 faremo con piacere la scoperta di quali saranno i numeri vincenti di oggi. Si punta ovviamente al milione di euro ma per portarselo a casa ci vorrà una buona dose di fortuna visto che dovremo essere abili a matchare i nostri cinque prescelti, dall’1 al 55, con quelli invece sorteggiati dal pallottoliere.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Qualcuno starà già pensando “ma questa è un mission impossible”, ma neanche più di tanto ci aggiungiamo noi visto che, come vi ricordiamo spesso e volentieri, sono davvero diversi i fortunati che si aggiudicano il milione di euro giocando con il Million Day. Sinceramente non sappiamo quante schedine giochino e quanti euro puntino (la minima giocata è due euro), ma dubitiamo che i vincitori che quasi ogni 10 giorni circa vincono al Million Day spendano tutti cifre clamorose. Ecco perchè vi consiglimo di tentare la fortuna ma giocando sempre con moderazione e soprattutto divertendovi: ogni tanto investire un due euro potrebbe non essere così doloroso, soprattutto se quei soldi dovessero trasformarsi nei 100.000 euro degli Extra Million Day se non addirittura nel milione di euro del grande super premio finale.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 14 maggio 2025/ Le combinazioni delle ore 13:00

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

Million Day: 1 – 13 – 28 – 51 – 54

Extra MillionDay: 18 – 40 – 41 – 43 – 52