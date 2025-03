Cosa sarebbe la vita senza Million Day? Probabilmente meno divertente ma tranquilli, anche in questo sabato 15 marzo 2025, torneranno le classiche due estrazioni che ci faranno scoprire i numeri vincenti, le due cinquine fortunate. A che ora si comincia? Anche nel weekend l’appuntamento è fissato per le ore 13:00, la prima delle due possibilità di giocate.

Tutti quindi con le schedine in mano in attesa dell’estrazione, i cinque numeri vincenti, più gli altri cinque extra Million Day. Inutile ricordarvi quanto valgano i dieci numeri fortunati, visto che siete espertissimi, ma per tutti coloro che volessero giocare per la prima volta a questo gioco, sappiate che si parla di ben un milione di euro per la prima stringa, più altri 100.000 per la seconda: non proprio bruscolini. Avete già iniziato a pensare cosa fareste con questo bel malloppo? Se la risposta è affermativa vuol dire che avete già predisposto i cinque numeri da giocare anche per l’estrazione di oggi, ore 13:00, del Million Day: non ci resta che augurarvi buona giocata e che la fortuna sia con voi.

