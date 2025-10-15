Ecco tutti i numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, per l'estrazione delle ore 20:30: ecco l'elenco dei fortunati

Il Million Day torna anche oggi, mercoledì 15 ottobre alle ore 20:30. Prima di vedere quali sono i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, vogliamo controllare anche oggi le cifre più ritardatarie, ovvero, quei numeri che mancano da più tempo dalle parti del Million Day. Per meglio farvi comprendere di quali numeri si tratta, li abbiamo divisi in due tranche da cinque l’uno, cominciando dai ritardatari del Million.

Million Day, estrazione di oggi 15 ottobre 2025/ I numeri vincenti delle ore 13:00

Partiamo dal numero 21, che manca da 22 giocate, mentre il 46 non esce da 26 estrazioni. A quota 42 giocate troviamo invece il 14, e occhio al 28, che invece non è mai stato sorteggiato nelle ultime 47 giocate. Infine troviamo il numero 1, che invece latita dalle parti del Million Day da 74 estrazioni. Vediamo anche i numeri relativi agli Extra Million Day, a cominciare dal numero 1, che anche nel concorso costola è abbastanza assente, ben 31 estrazioni. Il 25 manca invece da 37 giocate, mentre il 55 da 45.

Numeri vincenti Million Day di oggi 14 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Si sale a 55 estrazioni di latitanza con il 47 e infine occhio al 29, che non compare dalle parti degli Extra da ben 62 giocate. Così, senza essere troppo efferati in materia, vi sconsiglieremmo di giocare l’1 e il 47, entrambi mancanti ai due concorsi del Million Day: così salverete i vostri soldi.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 21 – 28 – 31 – 47 – 54

Extra MillionDay: 9 – 11 – 38 – 40 – 42