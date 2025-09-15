Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 15 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Prosegue il lunghissimo e articolato viaggio del Million Day e dell’Extra MillionDay tra i tanti numeri vincenti che vengono quotidianamente estratti nel due amatissimi e partecipatissimi concorsi ai quali la Dea Bendata permette di partecipare, con la primissima combinazione che – come sempre – verrà estratta anche in questo lunedì 15 settembre 2025 alle ore 13 in punto e la seconda che non arriverà prima delle 20:30; in entrambi i casi con il premio da un milione di euro tondi tondi a far gola a tutti voi che da sempre partecipate al Million Day nella speranza proprio di riuscire a portarvelo a casa per dare una svolta alla vostra vita!

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 14 settembre 2025: tutte le vincite delle ore 20:30

Premio da un milione di euro – è sempre utile ricordarlo a scanso di equivoci – che sparirà nel caso in cui scegliate di giocare alla versione Extra del Million Day: in questo caso, infatti, la Dea Bendata della fortuna vi permetterà di provare a mettere le mani su bottini leggermente inferiori rispetto che nell’altro gioco, tra i quali il più importante tocca (per così dire) “solamente” la cifra – che certamente schifo non fa – di 100mila euro; mentre sono maggiori, sempre nella versione Extra, i due premi più bassi, pari a 100 e 4 euro, rispetto ai 50 e 2 che vi garantisce il concorso classico.

Numeri vincenti estrazione Million Day/ Vincite Extra delle ore 13:00: le cinquine di oggi 14 settembre 2025

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: