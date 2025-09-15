Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 15 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30
È la seconda volta in questa giornata di lunedì 15 settembre 2025 che possiamo tornare a pensare al concorso del Million Day e al collegato sorteggio della sua versione Extra con le due combinazioni vincenti che verranno estratte tra pochissime minuti (dipende anche, ovviamente, dal momento in cui state leggendo queste righe) e che potrebbero rendervi i fortunatissimi protagonisti di questa serata: per farlo, ovviamente, dovrete aver indovinato l’intera combinazione di numeri vincenti del Million Day, garantendovi la possibilità unica – e lungamente desiderata da chi partecipa a questo concorso – di portarvi a casa il suo premio dall’incredibile valore di un milione di euro!
Visto che non possiamo dare per scontato che tutti voi che ci state leggendo lo ricordiate, in questo articolo vogliamo ripassare le modalità che Sisal vi mette a disposizione per incassare i vostri bottini del Million Day: se aveste giocato di persona in una ricevitoria, proprio lì dovrete tornare nella maggior parte dei casi, con l’unica differenza che interessa i vincitori di premi da 1 milione o 100mil euro che dovranno andare in una filiale Intesa Sanpaolo; mentre a voi che avete giocato online, i premi – di qualsiasi valore – verranno accreditati direttamente sul conto di gioco e, poi, potrete trasferirli sul conto corrente associato!
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30
Million Day: 12 – 15 – 22 – 42 – 51
Extra MillionDay: 23 – 24 – 32 – 35 – 55