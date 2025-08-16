Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di sabato 16 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Non mancherà neppure in questo sabato 16 agosto 2025 il consueto doppio concorso del Million Day e dell’Extra MillionDay che porterà nelle vostre case tutti i vari numerini vincenti e una ricchissima serie di premi che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi con una scommessa fortunata: in questo articolo la nostra attenzione è esclusivamente sull’estrazione delle ore 13 di cui seguiremo tutti assieme la diretta nella speranza che siate riusciti a vincere qualche bottino; mentre in un altro articolo – che non abbiamo ancora pubblicato – troverete dopo le 20:30 la seconda combinazione vincente di oggi del Million Day, naturalmente con la stessa speranza che siate vincitori!

Estrazione Million Day di oggi 15 agosto 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

In attesa di poter, dunque, scoprire tutti assieme gli attesissimi primi numerini di oggi dell’estrazione del Million Day, vogliamo anche ricordarvi che esistono tre diverse modalità per giocare: quella classica siamo certi la conosciate tutti ma – lasciando da parte la più complessa modalità “sistemistica” – più interessante è sicuramente quella chiamata “plurima” che vi permette di scegliere fino a cinque diverse (ma anche simili, purché non identiche) combinazioni per un singola schedina!

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00