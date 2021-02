MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 16 febbraio 2021

SCOPRI L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL MILLION DAY

Martedì 16 febbraio 2021 che non fa eccezione: immancabile alle 19 l’appuntamento con il Million Day e l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi. Da febbraio 2018 a oggi sono 150 i nuovi milionari: l’ultimo è stato eletto martedì 9 febbraio, a Palermo, in Sicilia, con un fortunato giocatore che ha intascato 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Il concorso odierno farà iscrivere al club ristretto dei milionari un altro fortunato? Lo scopriremo tra pochi minuti. Le giocate erano possibili fino alle 18:45 in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione è prevista infatti 15 minuti più tardi, alle 19. Ogni concorso si può seguire in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 FEBBRAIO 2021

1 – 10 – 12 – 40 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi, passiamo alle statistiche del Million Day. Quali sono i numeri ritardatari del concorso? Almeno fino ad oggi in vetta alla classifica avevamo i numeri 18 e 34, assenti all’appello da 34 estrazioni. Alle loro spalle non fanno capolino da 30 turni consecutivi il numero 47, mentre il numero 52 non si vede da 26 estrazioni in successione. Il 24 non dà sue notizie da 21 turni, mentre il numero 5 è primula rossa da 22 concorsi. Altre statistiche interessanti quelle relative ai numeri frequenti: il numero 43 in particolare risponde presente da ben 121 concorsi. La medaglia d’argento spetta al 119, stakanovista da 115 estrazioni, mentre il 40 e il 20 procedono a braccetto da 114 turni. Chiusura riservata al numero 16, la cui frequenza ha toccato quota 113 presenze di fila.

