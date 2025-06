Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 16 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Si riducono sempre di più le ore per poter giocare senza alcuna fretta al Million Day e — volendo — anche alla sua versione Extra, con il concorso che ci consegnerà i numeri vincenti e che si terrà puntualissimo allo scoccare delle ore 20:30, chiudendo definitivamente questa giornata di lunedì 16 giugno 2025 con un potenziale premio dall’incredibile valore di un milione di euro che potrebbe finire nelle tasche di qualcuno tra voi, carissimi lettori: se ancora non aveste compilato le vostre schedine del Million Day pagando la scommessa, sappiate che l’ultimissimo momento utile per oggi saranno le ore 20:20, o dovrete poi attendere pazientemente fino a domani per i due nuovissimi concorsi!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 16 giugno 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Dato che qualcuno potrebbe non saperlo, vi ricordiamo che per giocare al Million Day non si deve far altro che scegliere un massimo e un minimo di 5 numeri diversi tra loro (e tutti compresi solamente fino al 55) per poi compilare con quelli la vostra schedina potenzialmente milionaria, con un misero costo di appena 1 euro: raddoppiandolo potrete partecipare con la medesima combinazione anche all’Extra MillionDay, il cui sorteggio si tiene solamente pochissimi secondi dopo quello principale, ma in questo caso è bene sottolineare che il vostro potenziale premio massimo non supererà i 100 mila euro.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: