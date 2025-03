Un nuovo giorno, una nuova estrazione del Million Day. Siamo già sintonizzati sulle ore 13:00, quando verranno comunicati i primi numeri vincenti di oggi della prima estrazione di questa domenica, 16 marzo 2025. Nel giro di breve tempo scopriremo quindi due delle quattro cinquine vincenti che saranno estratte oggi, i numeri più fortunati dall’uno al 55.

Chissà che qualche milionario non sia già fra di voi ma deve semplicemente solo scoprirlo, e lo farà fra poco, quando si terrà appunto l’estrazione odierna. Per evitare di dimenticarsi di controllare i numeri, accantonando quindi una potenziale vincita, vi consigliamo di munirvi della vostra schedina e di seguirci sul nostro sito, o eventualmente di controllare l’aggiornamento dell’applicazione ufficiale, per scoprire quali saranno i fortunati dieci estratti per il Million day di questa domenica. Vi ricordiamo inoltre che i terminali si chiuderanno una decina di minuti prima della scadenza prefissata, appunto le ore 13:00, di conseguenza non arrivate all’ultimo: pensate che brutta cosa sarebbe scoprire che i numeri del Million Day che avevate in mano valevano un milione di euro ma non li avete giocati.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

