Siamo prontissimi, schedina in mano o .- per i più tecnologici – smartphone di fronte, per scoprire quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, domenica 16 novembre 2025, del Million Day. Ci riferiamo ovviamente alla giocata serale, quella delle ore 20:30, dopo che alle 13:00 si è tenuta la prima classica estrazione del giorno. Del resto il Million Day è un lavoratore indefesso e non conosce domeniche né sabati, né tanto meno Natale, Capodanno o Pasqua: si può giocare tutti i giorni, dal primo gennaio fino al 31 dicembre.

Anche per queste molteplici possibilità di giocare i vincitori non latitano grazie al Million Day e da quando il gioco è arrivato in Italia, nel 2018, sono stati ben 351 quelli che si sono portati a casa il milione di euro in palio, fra cui due giocatori durante il mese di novembre 2025, precisamente un amico di Catanzaro il 5 novembre, e un giocatore di Messina il 7 novembre.

Non ci si deve dimenticare poi del premio “consolatorio” da 100.000 euro destinato a chi fa 5 all’Extra Million Day, vincite che non vengono segnalate sul sito ufficiale della Lottomatica e che vanno ad arricchire ulteriormente – nel vero significato del termine – l’elenco dei vincitori. Oggi sarà quindi la volta buona per un altro grande successo? Come al solito noi incrociamo tutto ciò che possiamo, e crediamo in voi: buona fortuna.

MILLION DAY L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: