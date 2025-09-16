Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 16 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

È anche oggi, martedì 16 settembre 2025, il Million Day – oltre che ovviamente l’Extra MillionDay – a garantirvi delle ottime opportunità per provare a portarvi a casa un ricchissimo bottino, con la sempre ferma promessa di donare la bellezza di un milione di euro a chiunque sarà abbastanza fortunato da mettere a segno un cinque completo, corrispondente – ovviamente – all’indovinare l’intero pool di numerini che verranno estratti nel corso delle prossime ore; tutto con il Million Day che vi garantirà anche la bellezza di due differenti occasioni di vincita grazie alle consuete estrazioni che si terranno allo scoccare preciso delle ore 13 e delle ore 20:30, con combinazioni (ovviamente) diverse tra loro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

La ragione per cui il Million Day è tra i giochi Sisal più ricchi – oltre ovviamente all’esistenza di quel premio da un milione di euro che abbiamo citato pochissime righe fa – è legata alle sue opportunità statistiche di vincita: a differenza di concorsi come il Lotto o il Superenalotto, infatti, le chance di vincere il premio più alto tra quelli in palio sono ben più alte visto che il pool complessivo di numeri tra i quali sarete chiamati a scegliere compilando le vostre schedine è ridotto dai consueti 90 ad appena 55!

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00