Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 16 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Come certamente saprete tutti voi che stata leggendo queste righe, la Dea Bendata tra pochissimo sorteggerà la seconda combinazione di numeri vincenti del Million Day per questa giornata di martedì 16 settembre 2025 completati – come sempre accade – anche dalla combinazione aggiuntiva di numerini che saranno protagonisti dell’estrazione Extra del Million Day: in totale, insomma, saranno due le combinazioni che proveranno a rendervi ricchissimi, fermo restando – nel frattempo – che alle ore 13:00 ne sono state sorteggiate anche altre due che abbiamo già scoperto e riportato nell’articolo che trovate facilmente cliccando sul link qua sotto!

Dato che la nostra speranza è che siate riusciti a incassare un ricchissimo e interessantissimo premio, vi ricordiamo che – eventualmente – già da domani potrete correre a riscuotere la vostra vincita del Million Day: se aveste giocato online sarà tutto immediato e automatico; mentre nel caso (ben più probabile) in cui abbiate giocato in una ricevitoria fisica, proprio lì dovrete tornare per vedervi accreditato il vostro bottino, ovviamente portando con voi la schedina vincente, un documento identificativo e gli estremi del conto corrente in cui ricevere il bottino!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 9 – 17 – 47 – 50

Extra MillionDay: 15 – 21 – 26 – 37 – 52