MILLION DAY/ Numeri vincenti: cinquina dell’estrazione di oggi lunedì 17 agosto 2020

Ecco pronti per essere consultati i nuovi numeri estratti del Million Day in questa apertura di settimana. Potrete trovarli scorrendo in fondo a questa pagina. Dopo aver studiato la nuova combinazione da giocare nella speranza di poter intercettare le cinque cifre e vincere un milione di euro, adesso il passo successivo è quello di dotarsi di adeguata pazienza e procedere con la verifica. Questa è certamente la fase più delicata per ogni concorrente che intende mettere a frutto la nuova giocata e che potrebbe rappresentare l’aggiunta di un nuovo milionario tra gli oltre 100 fortunati che hanno partecipato alla lotteria quotidiana a premi fissi targata Lottomatica. Ricordiamo che le probabilità di vincita del Million Day per ciascuna giocata singola in merito al fatidico e ambito “5” sono di 1 su 3.478.761; per il “4” si parla di 1 su 13.915 mentre per il “3” di 1 su 284. Avanzano le probabilità di vincita per il “2” pari a 1 su 17,7 ma ricordiamo anche che intercettando appena due numeri della cinquina si potranno intascare appena 2 euro, ovvero il corrispettivo di una doppia giocata al Million Day. Buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVA VINCITA MILIONARIA IN ARRIVO?

Si apre una nuova settimana in compagnia del Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che promette di far vincere il premio di un milione di euro indovinando tutti e cinque i numeri estratti che compongono la nuova combinazione. Nella giornata di ieri, purtroppo, non è stato incassato il ricchissimo premio che contribuirebbe a cambiare l’esistenza di molti concorrenti. L’ultima giocata fortunatissima si è registrata esattamente la scorsa settimana: era infatti lo scorso lunedì 10 agosto quando un fortunato concorrente ha intercettato la cinquina fortunata a Busto Garolfo in provincia di Milano. Si tratta della 117esima vincita da un milione di euro realizzata dall’avvio del gioco, nel febbraio del 2018. Ma queste non sono le sole vincite (sebbene siano come sempre le più ambite). Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Intercettando quattro numeri della combinazione vincente, ad esempio, è possibile incassare un premio interessante di mille euro. Finora il Million Day è riuscito a distribuire vincite in tutta Italia per oltre 280 milioni di euro!

MILLION DAY: MODALITÀ RISCOSSIONE VINCITA

Per tentare la fortuna al Million Day e sperare di entrare nell’Olimpo dei concorrenti milionari basterà individuare cinque numeri fortunati scelti da una rosa tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto oppure online o tramite App My Lotteries. Una volta realizzata la giocata (entro le 18.45) occorrerà attendere le 19.00 in punto per poter assistere all’estrazione vera e propria che determinerà le nuove vincite della serata. Ricordiamo che è possibile partecipare all’estrazione del Million Day ogni giorno, potendo così tentare quotidianamente la sorte. In caso di vincita le modalità di riscossione possono essere differenti in base ovviamente all’importo del premio incassato. Fino a 543,48 euro, infatti, ricorda Lottomatica che è possibile ritirare il premio in ricevitoria, mentre oltre 10.500 occorrerà presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma. In merito alla riscossione della vincita online, per vincite di fascia bassa (inferiori a 10.500 euro) queste saranno accreditate direttamente sul Conto Gioco, in caso di vincite di fascia alta si dovrà procedere facendo personalmente apposita richiesta di riscossione della vincita presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 AGOSTO 2020

9 – 27 – 28 – 29 – 32

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



