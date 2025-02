Manca veramente poco per poter dire definitivamente conclusa questa ennesima giornata di appuntamenti con la Dea Bendata che oggi – ovviamente lunedì 17 febbraio 2025 – ci ha regalato ‘solamente’ i due appuntamenti quotidiani con il Million Day e il suo sempre collegato Extra MillionDay, sempre portatori di ricchissimi bottini che con una buona dose di fortuna potrebbero (sempre che non l’abbiano già fatto alle ore 13:00) finire nelle vostre tasche dopo le ore 20:30 in cui potremo scoprire i nuovissimi numeri vincenti della giornata: forse non serve neppure ricordarvelo, ma se così non fosse – o se non lo sapeste -, tenete a mente che l’ultimo momento utile per piazzare le vostre scommesse per il Million Day chiuderà a dieci minuti di distanza dal sorteggio; ovvero a 20 minuti dopo lo scoccare delle otto di sera!

Facendo un passettino indietro agli ultimi appuntamenti del 2025 con il Million Day, è interessante notare che febbraio sta procedendo grosso modo come gennaio con un inizio che – almeno, fino ad ora – si sta rivelando leggermente sfortunato per tutti voi appassionati giocatori e un solo milione vinto sabato 8 febbraio; ma chissà che (esattamente come gennaio!) con il passare dei giorni la fortuna non torni a bussare facendoci concludere nuovamente il mese con tre bottini milionari assegnati uno dopo l’altro nell’arco di altrettante giornate!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: