Million Day/ Numeri vincenti di oggi 17 gennaio 2020

Il Million Day con la sua nuova estrazione di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, si avvia velocemente verso il fine settimana ma non per questo si esimerà dal realizzare un nuovo concorso che potrebbe rivelarsi oltremodo fortunato per i fedelissimi concorrenti. In palio, d’altro canto, c’è un bel milione di euro che sarà pronto a raggiungere coloro che riusciranno ad indovinare l’intera cinquina estratta. L’appuntamento è fissato alle 19.00 di oggi ma c’è tempo fino alle 18.45 per mettere a segno la combinazione fortunata dei numeri vincenti (CONTROLLO QUI A FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI) che potrebbe dare una svolta alla vita di ciascun partecipante alla lotteria a premi fissi quotidiana. Le occasioni per dare una senso a questo finale di settimana non mancano. Lo sa bene il giocatore che lo scorso 14 gennaio ha centrato la ricca vincita facendo salire a 94 il numero di milionari italiani che dall’inizio del Million Day sono riusciti a mettere le mani sull’importante bottino. Tuttavia non ci sarà spazio solo per le massime vincite ma anche per gruzzoletti certamente inferiori ma comunque degni di nota, capaci se non di cambiare la vita, almeno di fornire un motivo valido per festeggiare questa sera, dopo una settimana di intenso lavoro.

MILLION DAY, VINCERE GRAZIE AI SISTEMI

Quali sono i segreti per aumentare le probabilità di vincita al Million Day? In realtà, come accade per gli altri giochi a premi di Lottomatica, avere con sé una buona dose di fortuna potrebbe rappresentare un valido motivo per vincere, ma non l’unico. Le possibilità potrebbero aumentare ad esempio grazie ai nuovi sistemi che sarà possibile realizzare non solo recandosi nella propria ricevitoria di fiducia ma anche attraverso l’app ufficiale My Lotteries. In riferimento alla giocata sistemica, occorre fare una distinzione tra sistema integrale e ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati mentre il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha quindi costi inferiori ma permette una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati). Qualunque sia la vostra scelta, ricordate sempre di confidare nella generosità della Dea Bendata!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 GENNAIO 2020

1 – 10 – 26 – 34 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA