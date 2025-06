Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 17 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Pronti per un nuovo, entusiasmante appuntamento potenzialmente milionario con il Million Day e il sempre collegato e immancabile Extra MillionDay? Speriamo che, ovviamente, la risposta sia affermativa, perché, come ben saprete, ogni giorno dell’anno (festività incluse!) ci regala una doppia estrazione che oggi, martedì 17 giugno 2025, si terrà allo scoccare delle ore 13 in punto e poi nuovamente alle 20:30, tutto in modo assolutamente automatizzato e con tantissime chance per riuscire ad aggiudicarvi uno dei numerosi premi da sempre in palio nel partecipatissimo Million Day; ovviamente, fermo restando che le opportunità si ridurranno man mano che aumenterà il valore del premio al quale state ambendo.

Giusto a titolo d’esempio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ci informa che, se addirittura una schedina ogni poco più di 17 riesce a centrare due numeri vincenti con un premio corrispondente di 2 euro, le probabilità diventano già 1/284 per il premio da 50 euro e poi ancora una su quasi 14.000 se guardiamo al premio da mille, mentre, per quanto riguarda il milione in palio nel Million Day (ovvero il suo premio massimo), si parla addirittura di una schedina ogni 3,4 milioni: statistiche che si ripetono identiche anche nella versione Extra di questo concorso.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: