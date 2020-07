Million Day/ Numeri vincenti di oggi 17 luglio 2020

É tutto pronto per un nuovo giro sulla giostra del Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 17 luglio 2020. Sono in tanti a sperare di diventare il 111esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima vincita è stata registrata nove giorni fa, anzi doppia vincita, considerando che sono stati premiati in concomitanza uno scommettitore di Milano ed un giocatore di Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Prima di scoprire la cinquina dorata del Million Day, che potrete conoscere qui a fondo pagina, c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse: è possibile giocare in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Quindici minuti più tardi, come messo prima in evidenza, è prevista l’estrazione: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e accendiamo i riflettori sulle statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo nuovamente l’1, che vanta una frequenza di 43 estrazioni. Il 14 è staccato di due lunghezze, a quota 41 estrazioni, mentre al terzo posto troviamo il 35 con le sue 40 estrazioni. 2, 17 e 51 insieme a quota 39 estrazioni, mentre 16, 37 e 40 sono fermi a quota 38 estrazioni. Passiamo adesso a una delle statistiche più amate dagli scommettitori, ovvero i numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo. Re dei latitanti si conferma il 55, che non viene estratto da 67 giorni, seguito da 28 e 10, che mancano all’appello ormai da 49 e 40 turni. Il 47 è assente dalla cinquina milionaria da 33 giorni, mentre del 35 non si hanno notizie da 30 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



