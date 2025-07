Questi sono i numeri del Million Day, tutte le cifre vincenti di oggi, 17 luglio 2025, per l'estrazione delle ore 13:00: ecco l'elenco

Siamo pronti a scoprire l’elenco completo dei numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 17 luglio 2025. Alle ore 13:00 scatterà come sempre la prima estrazione di questo gioco che ogni giorno attira centinaia di migliaia di giocatori, e nonostante il caldo che è tornato a pungere, siamo certi che saranno tanti fra i nostri connazionali coloro che si giocheranno i loro due euro per provare a vincere un milione di euro o magari 100.000.

L’appuntamento è fissato all’ora di pranzo, poi si farà il bis come sempre in serata, alle ore 20:30, la classica seconda estrazione serale per provare a portarsi a casa il malloppo ma soprattutto a cambiare vita. Molti sono coloro che fantasticano ogni giorno su una possibile vincita, ma solo giocando si può tentare la fortuna: restare immobili a guardare, in ogni caso non porterà a nulla. Magari risparmierete le vostre monetine se i numeri pensati non usciranno, ma se invece aveste in mente proprio la cinquina vincente e non l’avete giocata? Immaginatevi che rabbia.

Meglio quindi provare a sprecare due euro, una perdita comunque contenuta, piuttosto che rischiare di buttarne via un milione. Sapete quindi cosa fare: avete i vostri cinque numeri, raggiungete la ricevitoria più vicina o eventualmente utilizzate l’app ufficiale, e provate a giocare, ma fate in fretta perchè l’estrazione del Million Day delle ore 13:00 sta per arrivare.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 4 – 10 – 16 – 40 – 47

Extra MillionDay: 15 – 43 – 49 – 51 – 54