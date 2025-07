Il gioco del Million Day con i suoi dieci numeri vincenti sta per ritornare: alle ore 20:30 di questo 17 luglio spazio alle nuove giocate

C’è una nuova estrazione del Million Day all’orizzonte, quella serale. In questo giovedì 17 luglio 2025, dalle ore 20:30 scatterà la seconda possibilità di giocata dopo quella, di cui vi abbiamo già segnalato i numeri, delle ore 13:00. Siete pronti quindi per giocare o siete ancora accaldati da questa giornata tipicamente estiva? Se la risposta è negativa, quindi “no non sono ancora pronto”, non disperate perchè vi veniamo in soccorso noi, con i nostri classici consigli non richiesti, come abbiamo definito questa sorta di rubrica che quasi ogni giorno vi regaliamo.

Dobbiamo pensare quindi cinque numeri dall’1 al 55, come ad esempio queste cifre, leggasi 17, 7, 20 e 25. Qualcuno le avrà probabilmente indovinate perchè rappresentano la data odierna, ma manca un numero, e possiamo quindi scegliere il 55, l’ultimo di quelli disponibili. Se voleste avere una seconda chance di vittoria potreste giocarvi i numeri 10, 25, 39, 44 e infine 48, altri cinque numeri serviti su un piatto d’argento, pronti da essere giocati.

Che dite, sono di vostro gradimento? Se la risposta è affermativa sapete già cosa fare: chissà che questa notte non potrete andare a dormire con un bel sorriso nonostante afa e caldo.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: