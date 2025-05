Siamo di nuovo noi, pronti a segnalarvi i numeri vincenti del Million Day. In questo sabato 17 maggio 2025 con un clima, in alcune regioni d’Italia, tipicamente primaverile, siamo pronti a scoprire quali saranno le due cinquine fortunate, i 10 numeri che valgono un sacco di soldi. Ricordatevi che la prima cosa da fare, qualora voleste giocare all’estrazione del Million Day di questa sera, ore 20:30, sarà quella di pensare quali numeri giocare ma se per caso non aveste idea di quello che dovrete fare, siamo qui apposta per voi.

Prima di tutto bisogna scegliere cinque cifre dall’1 al 55, dopo di che dovrete giocarvi la vostra cinquina che potrebbe essere ad esempio formata dai numeri 5, 11, 15, 23 e 40. Un’altra cinquina potrebbe invece essere quella formata dai numeri 9, 10, 27, 31 e 44. Infine possiamo scegliere altri cinque numeri, sempre compresi fra l’1 e il 55, leggasi appunto l’1 e il 55, poi scegliamo il 27, che sta più o meno a metà, e ci aggiungiamo anche il 33 e il 44. Ricordatevi di preparare due euro per ogni giocata, anche se come vi ricordiamo sempre, non investite troppi denari visto che le vincite record sono arrivate sempre grazie a schedine dal prezzo più basso. Si può quindi dire la massima resa con il minimo sforzo: chissà che i vostri due euro non si trasformino magicamente in un milione fra poche ore.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY: SCOPRI LE CINQUINE DELL’ ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

Million Day: 24 – 43 – 48 – 53 – 54

Extra MillionDay: 3 – 10 – 11 – 17 – 26