Superata – ormai da più di 24 ore – la prima metà di questo terzo mese dell’anno, la speranza è che finalmente il Million Day e l’Extra MillionDay tornino a donare uno dei loro ricchissimi premi nel corso di una delle due estrazioni che si terranno (come di consueto) oggi, lunedì 17 marzo 2025: gli appuntamenti da fissare nel calendario sono sempre i soliti due, tra l’estrazione pomeridiana alle ore 13:00 e quella serale delle ore 20:30, nel corso delle quali forse potremo (finalmente) veder eleggere qualche nuovissimo milionario dopo addirittura 19 giorni – e dunque 38 concorsi – di seguito nei quali la Dea Bendata sembra essersi dimenticata di premiare i partecipanti del Million Day.

Senza stare qui a ricordare che per portarvi a casa i premi del Million Day vi basterà scegliere i vostri consueti cinque numeri al costo di un euro, vogliamo tornare indietro con la mente per ricordare che l’ultimissimo milione assegnato da questo apprezzatissimo concorso risale addirittura al 25 febbraio, anche il quel caso dopo una lunghissima attesa che è durata dal giorno 8 dello stesso mese; mentre a livello complessivo, in questo 2025 di milioni ne sono stati assegnati ‘solamente’ sette in larga parte concentrati alla fine del mese di gennaio quando ne sono stati vinti tre in rapidissima successione negli ultimi quattro giorni del mese.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: