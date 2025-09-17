Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day della giornata di oggi, 17 settembre 2025: le due cinquine fortunate stanno per arrivare.
Torna anche oggi, mercoledì 17 settembre 2025, ore 13:00, l’estrazione del Million Day. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti vogliamo aggiornare l’elenco dei fortunati e purtroppo non abbiano delle nuove. L’ultimo giocatore baciato dalla fortuna e che si è portato a casa ben un milione di euro è stato sempre il fortunato di Milano, che ha vinto lo scorso sei settembre, quindi più di dieci giorni fa.
Il nono mese dell’anno si sta quindi confermando di magra, sicuramente meno fortunato di agosto, quando invece i vincitori erano stati ben 4, uno ogni settimana circa. Peggio era invece andata a luglio, con un vincitore solo, quello dello scorso 15 luglio, mentre a giugno i fortunati erano stati addirittura 5, con una media di uno ogni 6 giorni circa e mese fino ad oggi più vincente del 2025.
A questo punto vi lasciamo al Million Day delle ore 13:00 e buona fortuna. L’estrazione di riferimento è la prima del giorno, quella delle ore 13:00, il primo dei due appuntamenti per tentare la fortuna e che anticiperà la tornata serale delle ore 20:30, quando avrete una seconda possibilità quindi di giocarvi il milione di euro o eventualmente i 100.000.
I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00
Million Day:
Extra MillionDay: