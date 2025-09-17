Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day della giornata di oggi, 17 settembre 2025: le due cinquine fortunate stanno per arrivare.

Torna anche oggi, mercoledì 17 settembre 2025, ore 13:00, l’estrazione del Million Day. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti vogliamo aggiornare l’elenco dei fortunati e purtroppo non abbiano delle nuove. L’ultimo giocatore baciato dalla fortuna e che si è portato a casa ben un milione di euro è stato sempre il fortunato di Milano, che ha vinto lo scorso sei settembre, quindi più di dieci giorni fa.

Million Day, numeri vincenti di oggi 16 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Il nono mese dell’anno si sta quindi confermando di magra, sicuramente meno fortunato di agosto, quando invece i vincitori erano stati ben 4, uno ogni settimana circa. Peggio era invece andata a luglio, con un vincitore solo, quello dello scorso 15 luglio, mentre a giugno i fortunati erano stati addirittura 5, con una media di uno ogni 6 giorni circa e mese fino ad oggi più vincente del 2025.

Million Day, numeri vincenti di oggi 16 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

A questo punto vi lasciamo al Million Day delle ore 13:00 e buona fortuna. L’estrazione di riferimento è la prima del giorno, quella delle ore 13:00, il primo dei due appuntamenti per tentare la fortuna e che anticiperà la tornata serale delle ore 20:30, quando avrete una seconda possibilità quindi di giocarvi il milione di euro o eventualmente i 100.000.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: