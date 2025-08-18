Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 18 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Superata (ormai abbondantemente) la prima metà di agosto e il periodo più caldo dell’estate del 2025, in questo lunedì 18 tra chi si prepara a partire per le ferie e chi – purtroppo – sta già tornando al lavoro, sappiamo per certo che moltissimi vorranno giocare al Million Day e all’Extra MillionDay che ancora una volta stanno per consegnarci i loro numerini vincenti divisi in quattro differenti cinquine che saranno estratte nelle due estrazioni quotidiane!

Sia che scegliate di giocare alle 13 (ovvero il concorso che seguiremo in diretta questo articolo), sia che optiate per le 20:30, le chance di vincita non cambieranno di una virgola, con il premio massimo del Million Day – dal valore ovviamente di un milione di euro – che avrà in entrambi i casi una probabilità di appena 1/3,4 milioni di schedine: probabilità che torna anche nel caso in cui aggiungiate alla vostra scommessa la puntata per l’estrazione Extra.

Infatti, a differenza di quanto si tende a pensare tra Million Day ed Extra MillionDay le probabilità non cambiano anche se – di fatto – nel secondo concorso verranno rimossi in occasione dell’estrazione della cinquina vincente, i primi cinque numeri sorteggiati; mentre qui a cambiare è il premio massimo, pari alla cifra (che resta, in ogni caso, decisamente allettante) di 100mila euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: