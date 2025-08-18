Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 18 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Sta per ripetersi – come ben saprete – l’appuntamento con i numerini vincenti di oggi del Million Day, estratti allo scoccare delle ore 20:30 in punto di questa particolare giornata di lunedì 18 agosto 2025 che (eccezionalmente nel primo giorno della settimana) ci permetterà anche di provare ad acciuffare uno dei tantissimi altri premi in palio nei concorsi lottiferi, reduci lo scorso venerdì di una piccola pausa dovuta a Ferragosto.

Million Day, numeri vincenti di oggi 18 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Al di là dei tre concorsi del Lotto (dei quali vi abbiamo già abbondantemente parlato nell’articolo a parte che gli abbiamo dedicato e che vi invitiamo a recuperare se cercaste i loro numeri vincenti), qui ovviamente l’unico, vero, protagonista sarà proprio il Million Day, portatore di un ricchissimo e imperdibile bottino da un milione di euro che potreste vincere solo ed esclusivamente se riusciste a indovinare i suoi cinque numerini serali!

Estrazione Million Day di oggi 17 agosto 2025/ I numeri vincenti delle ore 20:30

In caso di vittoria – tanto nel Million Day, quanto in ogni altro concorso simile – vi ricordiamo che entro i prossimi 60 giorni dovrete tornare nella ricevitoria in cui avete giocato per portarvi a casa il vostro meritato bottino; oppure dovrete recarvi in una filiale dell’Intesa Sanpaolo se la vincita (e ovviamente ve lo auguriamo!) dovesse aver superato il valore di 10mila e 500 euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: