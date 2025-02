Come sempre alle ore 20:30 anche oggi – martedì 18 febbraio 2025 – si terrà la seconda estrazione giornaliera del Million Day che ci regalerà un’altra cinquina sempre associata all’immancabile premio da un milione di euro dopo quella già estratta ed annunciata alle ore 13:00 aprendo ufficialmente questa giornata di concorsi e sorteggi: se voleste tentare la sorte – come sempre – ricordate che il tempo per piazzare la vostre scommesse si chiuderà dieci minuti prima dell’effettiva estrazione; ma se proprio non aveste tempo di andare in ricevitoria nei prossimi minuti ricordate sempre e comunque che in ogni caso il Million Day si terrà anche domani, dopodomani e in qualsiasi altra giornata dell’anno!

Nell’attesa dell’estrazione di questa sera del Million Day – comunque – noi vi ricordiamo che oltre alla consueta giocata singola che vi permetterà di scegliere fino ad un massimo di 5 numerini da inserire nella vostra schedina ed oltre a quella sistemica (che prevede la scelta di minimo 6 e massimo 9 numeri, dai quali verranno elaborate tutte le possibili cinquine direttamente dal sistema), c’è anche la modalità di gioco plurima con la quale potrete personalmente selezionare quante cinquine vorrete – fino a cinque se giocaste in ricevitoria, oppure dieci online – per farle finire tutte all’interno di una singola schedina!

