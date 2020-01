Million Day/ Numeri vincenti di oggi 18 gennaio 2020

Ci siamo quasi, è tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: anche oggi, sabato 18 gennaio 2020, continuerà la caccia al milione di euro in palio con il gioco di Lottomatica. A partire dalle ore 19.00 in punto – fino alle 18.45 sarà possibile giocare – sarà possibile consultare a fondo pagina i 5 numeri vincenti che potrebbero consentire la vincita milionaria, come già accaduto del resto recentemente in quel di Mercato San Severino, provincia di Salerno. Giocare al Million Day è semplicissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ma è anche possibile adottare strategie diverse: pensiamo alla giocata plurima, più giocate singole nella stessa schedina, oppure alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra integrale (sviluppa tutte le possibili singole) e ridotto (ne sviluppa solo un parte).

MILLION DAY, ESTRAZIONE 18 GENNAIO 2020

Nella giornata di ieri sono stati estratti i numeri 1, 10, 26, 34 e 42 al Million Day ma non sono state registrate vincite milionarie: l’appuntamento con la fortuna ritorna oggi, con tanti giocatori pronti a dare una svolta alla propria vita, magari proprio con 1 milione di euro. E’ possibile giocare in ricevitoria, con l’App Lotto e online con un conto gioco, mentre l’estrazione dei numeri vincenti sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che sul nostro sito. E c’è anche chi adotta delle strategie precise per giocare al Million Day: c’è chi sceglie sempre gli stessi numeri, c’è chi opta per i numeri ritardatari e chi, invece, non segue disciplinari e punta tutto sull’istinto. Non ci resta ora che attendere e conoscere quali sono i numeri vincenti per oggi, sabato 18 gennaio 2020…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 GENNAIO 2020

12 – 24 – 28 – 32 – 36

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



