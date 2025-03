Allo scoccare delle ore 20:30 di oggi – come in tutti gli altri giorni dell’anno – si terrà il secondo appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay, custodi di un ambitissimo premio dalla bellezza di un milione di euro che potrete portarvi a casa (per così dire) ‘semplicemente’ indovinando l’intera combinazione da cinque numeri che verrà sorteggiata dalla Dea Bendata: un’occasione che non è affatto irripetibile dato che i concorsi del Million Day si tengono puntualissimi tutti i giorni in ben due differenti orari; ma che al contempo potrebbe decidere di premiarvi proprio nella giornata di oggi permettendovi di chiudere qualsiasi vostra preoccupazione economica!

Al di là dell’ambitissimo milione protagonista (come dimostra il nome) del Million Day, se non foste stati sufficientemente fortunati da portarvelo a casa – e vi ricordiamo che la probabilità statistica è di 1 su 3,4 milioni di schedine – al contempo non dovrete demordere perché potrebbe sempre darsi che abbiate vinto uno dei tanti altri premi in palio: in particolare con quattro numeri (una probabilità su quasi 14mila) vincerete mille euro, che scenderanno ancora a 50 e 2 nel caso in cui indoviniate un tris o una coppia (e qui le probabilità sono rispettivamente di 1/284 e 1/17).

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 14 – 15 – 16 – 35 – 52

Extra MillionDay: 1 – 22 – 38 – 42 – 46