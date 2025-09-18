Siamo pronti per vedere quali sono stati i numeri vincenti di oggi, 18 settembre 2025, del Million Day: ecco le due cinquine fortunate

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Million Day, il gioco del milionario. Sta per arrivare la prima estrazione di oggi, in questo giovedì 18 settembre 2025, e come sempre il primo appuntamento giocabile sarà quello delle ore 13:00. All’ora di pranzo scopriremo quindi se l’elenco dei centinaia di fortunati vincitori al Million Day che negli ultimi anni hanno arricchito i propri conti in banca, si allungherà o meno.

Come sempre abbiamo controllato l’elenco del mese di settembre direttamente dal sito ufficiale del Million Day e al momento tutto tace, nel senso che l’ultimo fortunato connazionale che si è aggiunto al gruppo di milionari del nostro Paese (sempre che magari non lo fosse già), resta il milanese che ha vinto lo scorso sei settembre, quindi esattamente dodici giorni fa.

In questa dozzina di giorni sono stati moltissimi coloro che hanno giocato al Million Day senza però riuscire a portarsi a casa il super premio da un milione di euro, ma non sappiamo se vi sia qualche altro fortunato che ha vinto i 100.000 euro associati agli extra Million Day, altro premio decisamente ricco. Appuntamento quindi a fra poco, per scoprire live i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00 di questo 18 settembre 2025.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: