Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 19 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30
Pronti per il secondo giro di oggi sul carro di vincitori del Million Day? Speriamo che la risposta sia affermativa perché, naturalmente, manca sempre meno all’estrazione che ci consegnerà tutti i vari numerini scelti dalla Dea Bendata come vincenti per questo martedì 19 agosto 2025 e sarà proprio in quel momento che potreste (ovviamente solo con la giusta dose di fortuna ad accompagnarvi) riscoprirvi vincitori di quel desideratissimo e ricercatissimo bottino milionario!
Ovviamente il nostro auguri è che riuscite tutti voi, carissimi lettori, a realizzare i vostri sogni di ricchezza in questa 19esima giornata agosto, ma è anche sempre importanti ricordare ai più perseveranti tra voi che non si tratterà di un’occasione unica e irripetibile: infatti, il Million Day dopo il doppio appuntamento di oggi tornerà ancora una volta domani, poi nuovamente dopodomani e così via per tutti gli altri giorni dall’anno!
Tra le varie possibilità, in uno di questi concorsi (e magari proprio in quello odierno) potreste valutare di optare per la giocata sistemistica del Million Day: in questo caso, dovrete scegliere tra i 6 e i 9 numeri e poi indicare se preferite puntare – partendo da quei numeri – solamente su una parte delle cinquine possibili, oppure su tutte; con una giocata che vi costerà un euro a cinquina, ma che vi garantirà anche maggiori opportunità di vincita!
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30
Million Day:
Extra MillionDay: