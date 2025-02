Siamo pronti a scoprire la seconda cinquina di oggi del Million Day che dopo il primo appuntamento che si è già tenuto alle ore 13:00 – e che come sempre abbiamo seguito assieme a tutti voi giocatori che potrete recuperare la combinazione nell’apposito articolo che potete facilmente cercare cliccando sulla lente d’ingrandimento qua sopra – anche alle 20:30 potrebbe donarvi una qualche ottima possibilità di vincita: se aveste già la schedina tra la mani e foste solamente in attesa dei numeri, allora tornate a trovarci dopo l’orario del sorteggio (o scorrete in basso se è già stato superato!); altrimenti ricordatevi che per giocare al Million Day avrete solamente tempo fino alle 20:20 o dovrete aspettare pazientemente fino alle 13:00 di domani.

Ipotizzando che non siano ancora le 20:20 e siate proprio tra i lettori che vorrebbero tentare la fortuna con il Million Day – che vi ricordiamo potrebbe valervi fino ad un massimo di un milione di euro di vincita -, sappiate che i vostri cinque numeri potreste facilmente giocarli anche online usando uno dei tantissimi siti di agenzie di scommesse abilitati; risparmiando – così – un pochino di tempo piuttosto che nell’ipotesi in cui dobbiate recarvi i ricevitoria, e magari guadagnando anche qualche giocata gratis grazie ai bonus di benvenuto (l’ufficiale MyLotteries, per esempio, offre il rimborso completo della prima ricarica e altri 5 euro per la registrazione dei documenti) che quasi tutti i siti offrono ai nuovi iscritti!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: