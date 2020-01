Million Day/ Numeri vincenti di oggi 19 gennaio 2020

Col Million Day non c’è pausa per la fortuna, neppure la domenica. Anche oggi, 19 gennaio 2020, è infatti in programma una estrazione. E dunque avete la possibilità, indovinando i numeri vincenti, di mettere le mani sul milione di euro in palio. Siamo certi che sia questo il vostro auspicio, per noi però è importante questa estrazione anche dal punto di vista statistico, perché ci piacerebbe veder crescere la lista dei vincitori del MillionDay. Al momento è ferma al 14 gennaio, quando abbiamo accolto il 94esimo vincitore. L’augurio è di veder crescere questo numero, e non sarebbe male sfondare il numero delle cento vincite. Per riuscirci, però, bisogna dare una scossa al contatore. E l’unico modo per farlo è appunto indovinare la cinquina fortunata di oggi. L’appuntamento con l’estrazione del Million Day è fissato come sempre alle 19:00. Non ci sono modifiche infatti per i concorsi domenicali.

MILLION DAY, COME VERIFICARE LA PROPRIA GIOCATA

Serve un solo euro per partecipare all’estrazione di Million Day, poi non vi resta che mettere in gioco cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Per poter giocare c’è tempo fino alle 18:45, poi bisogna aspettare le 19:05 ma le giocate in questi caso valgono per il giorno successivo. Una volta avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay, bisogna procedere con la verifica. Se siete ancora in ricevitoria, potete controllare sul posto la cinquina. Noi la riporteremo in fondo alla pagina, ma vi suggeriamo comunque di dare un’occhiata al sito ufficiale del Million Day, in alternativa c’è l’App Lotto e la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Niente viene lasciato al caso, anche quando si tratta di controllare la propria giocata. E questo perché non ci si può permettere nessuna distrazione in questa fase delicata, anche perché al Million Day si vince pure indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 GENNAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



