Scopriamo le cinquine fortunate e i numeri vincenti del Million Day per la prima estrazione di oggi, quella delle ore 13:00 del 19 giugno 2025

Stiamo già per superare il giro di boa di questa nuova settimana, siamo arrivati a giovedì 19 giugno 2025, e anche oggi potremo giocare al Million Day, il nostro gioco con i numeri preferito. Si comincia alle ore 13:00, il primo dei due appuntamenti fissi previsti quotidianamente, sperando che in questa tornata la fortuna guardi proprio uno di voi. In questo mese di giugno la cui prima parte è stata già ampiamente superata, sono stati due fino ad oggi i vincitori, fra cui quello di una settimana fa, del 12 giugno scorso: a Napoli città sono stati vinti un milione di euro grazie al 15, il 26, il 39, il 40 e il 51, cinque numeri che hanno permesso al suo giocatore di portarsi a casa il super malloppo.

Una vincita straordinaria, che ti sistema la vita, tenendo conto che prevede un investimento, generalmente, di due euro, e secondariamente ti permette di poter toglierti qualsiasi soddisfazione, leggasi una bella casa, la macchina dei sogni, ma anche l’apertura di un’attività, o ancora, un viaggio che hai sempre desiderato fare, ma anche un investimento, oppure, una donazione a figli e nipoti per il loro futuro. Insomma, un milione di euro offrono davvero tante possibilità, ma prima di sognare bisogna agire, ovvero, dobbiamo giocare: ricordatevi che l’estrazione del Million Day scatterà alle ore 13:00, non arrivate troppo tardi.

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay