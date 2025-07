Questi sono i numeri vincenti di oggi, sabato 19 luglio 2025, dell'estrazione del Million Day: scopriamo quali sono, l'elenco

Andiamo a scoprire insieme, in questa calda giornata estiva, quali sono i numeri vincenti del Million Day dell’estrazione delle ore 20:30 di oggi, sabato 19 luglio 2025. E’ tutto pronto per cercare di capire quali siano le due cinquine fortunate a cui tutti i giocatori del Million Day ambiscono ovviamente. Sia quella da un milione di euro quanto quella da centomila sono per ovvi motivi ambiti e chiunque giochi lo fa per portarsi a casa il super montepremi.

Siamo chiari, vanno bene anche i 3 o 4mila euro associati alla vittoria del 4, ma anche i due o trecento euro “di contentino” che si possono vincere se si beccano due numeri, ma vincere un milione di euro o centomila è tutta un’altra cosa, significa poter cambiare vita, iniziare dei progetti da tempo nel cassetto, concedersi qualcosa di più. Tutto molto bello, sia chiaro, ma senza i cinque numeri non andiamo da nessun parte ed è qui che entra in gioco Ilsussidiario.net con i nostri numeri, le cinquine che spesso e volentieri sforniamo senza alcun grande calcolo quantistico, ma semplicemente dettati dall’ispirazione. Partiamo dalla prima cinquina per cui scegliamo i numeri 12, 25, 31, 39 e 47, mentre per una seconda cinquina potremmo giocarci le cifre 23, 32, 38, 41 e infine 44. Chiudiamo, in attesa dei nuovi numeri, con questa bella stringa di getto: 5, 19, 29, 48 e 53. A voi la scelta se giocarli o meno, in ogni caso, buona fortuna.

