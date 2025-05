Si sta per chiudere il ciclo odierno di concorsi del Million Day con il secondo odierno, programmato immancabilmente per le ore 20:30, e che sta per fare capolino nelle nostre vite con la doppia cinquina vincente che potrebbe valervi la bellezza di un milione di euro, oppure – nel caso indovinaste la seconda, relativa all’estrazione Extra – dei comunque interessantissimi 100 mila euro: bottini che, ovviamente, vi aggiudicherete solo nel caso in cui riusciate a indovinare tutti e cinque i numeri vincenti; mentre, in caso contrario, nel Million Day ci sono comunque in palio tantissimi altri bottini associati alle combinazioni inferiori di numeri indovinati!

Se non sapeste di cosa stiamo parlando, ma voleste comunque provare a mettere le mani sul bottino da un milione di euro in palio nel Million Day, sappiate che partecipare è veramente semplicissimo: per questo vostro – eventuale – primo tentativo, vi basterà scegliere la modalità di gioco classica, che prevede la possibilità di indicare 5 numeri qualsiasi (con l’ultimo limite posto al 55 come cifra massima) nella schedina appositamente dedicata a questo concorso; il tutto al prezzo di appena un euro, che potrebbe – appunto – trasformarsi in quel più volte citato milione o nei tantissimi altri premi che vi attendono all’orizzonte!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 6 – 9 – 20 – 24 – 46

Extra MillionDay: 23 – 27 – 29 – 43 – 45