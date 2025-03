Torna anche oggi, mercoledì 19 marzo 2025, il Million Day, con l’estrazione classica delle ore 13:00, quella che farà da apripista poi al secondo sorteggio serale, quello delle ore 20:30. Nel giro di breve tempo potremo quindi scoprire quali saranno i numeri vincenti, i dieci fortunati distribuiti sulle due cinquine del valore rispettivamente di un milione di euro e di 100.000 euro (gli extra Million Day).

Obiettivo, cercare di vincere il grande malloppo portandosi a casa un bel milioncino di euro, cosa tutt’altro che facile visto che dovremo essere bravi a individuare quali saranno i dieci fortunati, cinque + cinque, distribuiti dal numero uno al 55.

Scordatevi quindi numeri alti, bisognerà giocarsi tutto entro cinquantacinque numeri. Facile sulla carta, e chi becca i numeri vincenti cambia decisamente vita, ma nella realtà è alquanto complesso individuare i prescelti, visto che le combinazioni sono quasi infinite.

Il nostro consiglio per il million day di oggi, come al solito, è quello di affidarvi totalmente al caso, visto che abbiamo saputo di persone che hanno vinto semplicemente scrivendo i primi cinque numeri che gli sono capitati in mente, senza starci a pensare troppo: quindi andate in ricevitoria, prendete una schedina, e buttate giù i cinque numeri che stuzzicano, ma fate in fretta perchè l’estrazione del Million Day delle ore 13:00 sta arrivando.