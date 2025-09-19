Scopriamo quali sono le due cinquine fortunate per l'estrazione delle ore 13:00 del Million Day di oggi: ecco le due cinquine fortunate

Stiamo per scoprire anche oggi, in questo venerdì 19 settembre 2025, quali saranno le due cinquine fortunate del Million Day, i numeri vincenti che valgono un milione di euro o, male che vada, 100.000 (i cosiddetti Extra Million Day). L’appuntamento non cambia, ma se per caso vi steste approcciando per la prima volta al gioco, vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere.

Le estrazioni giornalieri del Million Day sono due, una alle ore 13:00 (quella che appunto scopriremo su questa pagina), e quella serale delle ore 20:30. Si gioca tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, persino a Natale, e di fatto il Million Day è il più grande “lavoratore” del nostro Paese. Per vincere dovrete scegliere cinque numeri in un range compreso dall’1 al 55, dopo di che dovrete appunto attendere l’orario dell’estrazione, tenendo però ben a mente che i terminali chiuderanno una decina di minuti prima, quindi attorno alle ore 12:50 o alle 20:20 per l’estrazione serale.

A quel punto attenderete le due cinquine fortunate e se avranno fatto il match con i vostri numeri giocati, significa che la fortuna vi avrà baciati. Si vince da un minimo due numeri, fino ad un massimo ovviamente di cinque e con cifre differenti: a questo punto non vi resta che giocare.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

Million Day:

Extra MillionDay: