Quali sono le due cinquine fortunate di oggi del Million Day? Lo scopriremo questa sera, alle ore 20:30, di questo venerdì 19 settembre 2025

Sta per iniziare il weekend, stanno infatti arrivando le ore 20:30 di questo venerdì 19 settembre 2025, un orario che per tutti gli appassionati coincide con l’estrazione del Million Day. Anche questa sera, dopo la giocata delle ore 13:00, torna l’appuntamento serale, nell’attesa, dovremo iniziare a pensare le cifre da giocare. Obiettivo, provare a finire sul portale che è il più bello di tutti per chi gioca a questo gioco, ovvero, quello in cui vengono elencati tutti i nuovi milionari di Italia, proprio a seguito di una vittoria al Million Day.

Ogni giorno, in caso di vincita, il sito ufficiale aggiorna infatti l’elenco dei grandi vincitori, ma anche oggi è fermo allo scorso 6 settembre 2025, l’ultimo fortunato che si è portato a casa il milione, un giocatore di Milano che ha vinto giocandosi le cifre 4, 5, 18, 19 e 25. Si tratta di una combinazione “non semplice” nel senso che non è caratterizzata da numeri “distanti” fra di loro e ben distribuiti dall’1 al 55, ma piuttosto ravvicinati. Probabile quindi che quei numeri siano stati giocati a caso, o magari abbiano un significato particolare. Potrebbero infatti coincidere con l’età dei propri figli, una famiglia decisamente numerosa ovviamente. Che dire, non vi resta che giocare al Million Day delle ore 20:30 e incrociare le dita.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

Million Day: 16 – 24 – 29 – 32 – 35

Extra MillionDay: 4 – 18 – 51 – 52 – 55