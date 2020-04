Million Day/ Numeri vincenti di oggi 2 aprile 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 2 aprile 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 103esimo vincitore del super jackpot: è trascorsa poco più di una settimana dall’ultima maxi-vittoria, registrata a Pietra Ligure, e non resta che scoprire se l’estrazione odierna premierà qualche fortunato scommettitore. Come vi abbiamo già raccontato, non sarà possibile effettuare giocate nelle ricevitorie a causa dell’emergenza coronavirus ma, come del resto accade per il 10 e Lotto, si può continuare a tentare la fortuna in due modi: o giocando online sulle varie piattaforme oppure con l’applicazione My Lotteries. C’è tempo per effettuare scommesse fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00.

LE STATISTICHE: I NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

C’è chi gioca sempre gli stessi numeri e chi, invece, si affida completamente al caso: gran parte dei giocatori del Million Day però punta forte sulle statistiche, in particolare sui numeri frequenti e sui numeri ritardatari. Partiamo dai frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più volte: in cima alla classifica troviamo ancora l’1 con le sue 44 estrazioni, tallonato dal tandem 35-6, entrambi a 42 estrazioni. Medaglia di bronzo condivisa da 14 e 10, fermi a 40 estrazioni. Da non sottovalutare le interessanti frequenze di 50 (39 estrazioni), 40 (39 estrazioni), 8 (39 estrazioni), 53 (38 estrazioni) e 9 (38 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: continua la latitanza del 44, del quale non si hanno notizie ormai da 59 estrazioni. Secondo posto per il 12 con 30 estrazioni, seguito dal 9 che manca all’appello da 28 estrazioni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 30 (25 estrazioni), 22 (25 estrazioni), 48 (24 estrazioni) e 25 (22 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 APRILE 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA