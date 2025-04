A breve saranno le ore 20:30, di conseguenza sarà il momento anche oggi, mercoledì 2 aprile 2025, dell’estrazione serale del Million Day. La giornata si chiuderà quindi come al solito, con una seconda possibilità di vincita dopo la classica estrazione delle ore 13:00. Come si gioca? Diamo una breve ripassata alle regole a cominciare dal dire che si potrà giocare fino ad una decina di minuti prima le ore 20:30, di conseguenza chiunque volesse tentare la fortuna al Million Day dovrà organizzarsi in tempo.

La seconda cosa da sapere è che bisognerà giocare cinque numeri, dall’1 al 55. Dopo di che, una volta scelti i cinque che ci piacciono di più, a quel punto bisognerà attendere l’ora X e sperare nella vittoria, incrociando le dita. Vi ricordiamo che vi sono diversi possibilità di vincita a cominciare dai due premi più importanti, leggasi il milione di euro e i centomila euro per coloro che indovinando i cinque numeri extra Million Day. Qualora ne indovinaste quattro potrete ottenere invece pochi migliaia di euro, montepremi che ovviamente scende al diminuite dei numeri individuati con la minima vittoria con il due. Vi lasciamo quindi alla vostra giocata del Million Day per le ore 20:30: buona giocata a tutti voi.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay